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16 минут назад

В России рекордно подешевел iPhone 13 mini

Алиса Селезнёва

Стоимость компактного iPhone 13 mini на российском рынке упала до 60 тысяч рублей. Об этом пишет Hi-Tech Mail.ru.

Издание напомнило, что на старте продаж в сентябре 2021 года рекомендованная розничная цена на iPhone 13 mini была 69 990 рублей.

Однако сейчас этот телефон из флагманской линейки американского производителя уже можно найти по цене в 60 000 рублей. За эти деньги пользователям предлагается 5,4-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR.

При этом эксперты предполагают, что iPhone 13 mini станет последним «малышом», выпущенным Apple, так как смартфоны с небольшим экраном непопулярны у покупателей.

Партнеры Apple повысят цены на чипы для iPhone

Ранее известный инсайдер под ником TheGalox_ сообщил, что начальная версия iPhone 14 Pro Max с памятью в 128 гигабайт обойдется пользователям в 1199 долларов. А самый дорогой флагман серии с памятью на 1 ТБ должен будет стоить 1699 долларов. Таким образом, по сравнению с модельным рядом iPhone 13 устройства подорожают сразу на 100 долларов каждый.

Презентация iPhone 14 должна пройти осенью 2022 года, однако точная дата пока неизвестна.

Гаджеты,Наука и техника,Видео,Mail.ru Group,Apple,
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