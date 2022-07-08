Стоимость компактного iPhone 13 mini на российском рынке упала до 60 тысяч рублей. Об этом пишет Hi-Tech Mail.ru.

Издание напомнило, что на старте продаж в сентябре 2021 года рекомендованная розничная цена на iPhone 13 mini была 69 990 рублей.

Однако сейчас этот телефон из флагманской линейки американского производителя уже можно найти по цене в 60 000 рублей. За эти деньги пользователям предлагается 5,4-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR.

При этом эксперты предполагают, что iPhone 13 mini станет последним «малышом», выпущенным Apple, так как смартфоны с небольшим экраном непопулярны у покупателей.

Ранее известный инсайдер под ником TheGalox_ сообщил, что начальная версия iPhone 14 Pro Max с памятью в 128 гигабайт обойдется пользователям в 1199 долларов. А самый дорогой флагман серии с памятью на 1 ТБ должен будет стоить 1699 долларов. Таким образом, по сравнению с модельным рядом iPhone 13 устройства подорожают сразу на 100 долларов каждый.