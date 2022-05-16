Россиянам рассказали, в каком магазине выгоднее покупать смартфон

Главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин и автор YouTube-канала «Польза NET» Александр Мясников сравнили плюсы и минусы различных площадок.

Цены на Xiaomi 12 Pro с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-накопителя на разных площадках могут различаться более чем в два раза, подсчитала «Газета.ru».

1. Официальные продавцы («М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Связной») — 135 тысяч ₽.

Плюсы: есть гарантия.

Минусы: высокие цены, сокращение ассортимента.

Особенности: самый простой способ покупки.

Совет: сравните цены в разных магазинах; обратите внимание на операторов связи — они иногда устраивают скидки под выходные.

2. AliExpress — 60 тысяч ₽.

Плюсы: цена.

Минусы: отсутствие гарантии; долгая доставка — от 10 до 90 дней; сложнее вернуть деньги за товар ненадлежащего качества.

Особенности: европейская прошивка, которая отличается от российской предустановленными приложениями.

Совет: читайте отзывы; найдите группу или канал, который собирает скидки на смартфоны с AliExpress.

Экономия: от 30% до 100% по сравнению с официальными площадками в России.

3. «Серые» магазины — 99 тысяч ₽.

Плюсы: цены ниже официальных; есть гарантия.

Минусы: цены всё же на 20-25% выше, чем на AliExpres.

4. «Авито» — 83 тысячи ₽ за новый.

Плюсы: можно купить нераспакованные товары из Европы и США.

Минусы: переплата человеку, который так же купил смартфон на AliExpress и подождал три недели.

Особенности: часто встречаются объявления перекупов или мелких «серых» магазинов.

Совет: читайте отзывы о продавце; «Авито» также рекомендует покупать смартфоны у продавцов с верификацией на «Госуслугах».

Если покупателю неважна гарантия, то самой выгодной остаётся покупка смартфона на AliExpress. Для этого стоит выбрать европейскую версию прошивки у продавца с хорошими отзывами.