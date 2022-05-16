Россиянам рассказали, в каком магазине выгоднее покупать смартфон

Главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин и автор YouTube-канала «Польза NET» Александр Мясников сравнили плюсы и минусы различных площадок.
Цены на Xiaomi 12 Pro с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-накопителя на разных площадках могут различаться более чем в два раза, подсчитала «Газета.ru».
1. Официальные продавцы («М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Связной») — 135 тысяч ₽.
Плюсы: есть гарантия.
Минусы: высокие цены, сокращение ассортимента.
Особенности: самый простой способ покупки.
Совет: сравните цены в разных магазинах; обратите внимание на операторов связи — они иногда устраивают скидки под выходные.
2. AliExpress — 60 тысяч ₽.
Плюсы: цена.
Минусы: отсутствие гарантии; долгая доставка — от 10 до 90 дней; сложнее вернуть деньги за товар ненадлежащего качества.
Особенности: европейская прошивка, которая отличается от российской предустановленными приложениями.
Совет: читайте отзывы; найдите группу или канал, который собирает скидки на смартфоны с AliExpress.
Экономия: от 30% до 100% по сравнению с официальными площадками в России.
3. «Серые» магазины — 99 тысяч ₽.
Плюсы: цены ниже официальных; есть гарантия.
Минусы: цены всё же на 20-25% выше, чем на AliExpres.
4. «Авито» — 83 тысячи ₽ за новый.
Плюсы: можно купить нераспакованные товары из Европы и США.
Минусы: переплата человеку, который так же купил смартфон на AliExpress и подождал три недели.
Особенности: часто встречаются объявления перекупов или мелких «серых» магазинов.
Совет: читайте отзывы о продавце; «Авито» также рекомендует покупать смартфоны у продавцов с верификацией на «Госуслугах».
Если покупателю неважна гарантия, то самой выгодной остаётся покупка смартфона на AliExpress. Для этого стоит выбрать европейскую версию прошивки у продавца с хорошими отзывами.
Ранее Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» разрешили продавать товары из списка «серого» импорта.