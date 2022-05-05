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16 минут назад

Apple раздаст пользователям iPhone деньги, чтобы загладить перед ними вину

Газета.Ruиещё 1

Apple заплатит пользователям iPhone 4S из Нью-Йорка и Нью-Джерси по $15 в качестве компенсации за снижение производительности смартфонов. Сообщение об этом опубликовало издание MacRumors.

Apple раздаст пользователям iPhone деньги
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Выплатить деньги Apple решила в рамках мирового соглашения по итогам рассмотрения коллективного иска, который был подан против авиакомпании около 6 лет назад.

В 2015 году Apple выпустила iOS 9, которая, как утверждалось, должна была повысить скорость работы в том числе и iPhone 4S. Однако в действительности получилось ровно наоборот: после установки новой прошивки пользователи смартфонов начали массово жаловаться на баги и снижение производительности. В том же году недовольные клиенты подали коллективный иск против IT-гиганта.

В итоге суд встал на сторону истцов и признал утверждения Apple в рамках рекламной кампании ложными. Apple выделит $20 млн на выплату компенсаций. Для приема заявок от пострадавших компания создаст специальный сайт. Каждый пользователь сможет получить фиксированную сумму в размере $15.

Ранее "Газета.Ru" писала о выпуске в России первого ноутбука на базе китайского процессора Zhaoxin.

Гаджеты,Наука и техника,Apple,
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