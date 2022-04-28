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39 минут назад

Описаны правила безопасного пользования iPhone

Lenta.ru

Описаны правила безопасного пользования iPhone
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты рекомендовали ограничить излучение от смартфона и перестать слепо доверять навигационным сервисам ради безопасности. Об этом сообщает издание The Sun.

Журналисты издания описали правила безопасного пользования смартфоном Apple на основе официальных рекомендаций компании. В первую очередь авторы предостерегли владельцев iPhone от небрежного отношения с аккумулятором — в случае сильного удара батарея может спровоцировать возгорание и пожар. По этой же причине следует отказаться от замены аккумулятора в домашних условиях и обратиться в сервисный центр.

Авторы отметили, что радиочастотное воздействие смартфонов не очень высоко, однако все равно следует по возможности ограничить физический контакт с девайсом. Во время разговора по телефону специалисты посоветовали использовать функцию громкой связи или наушники.

Также в материале говорится, что не стоит слепо доверять навигационным сервисам: «Apple советует полагаться на здравый смысл наряду с указаниями, которые дает вам ваше устройство». При навигации на местности журналисты рекомендовали сравнивать информацию, которую предоставляет то или иное приложение, с окружающей обстановкой.

Ранее журналисты рассказали, как защитить личную информацию на iPhone. По словам специалистов, перед тем, как передать девайс в руки посторонних людей, следует отключить функцию Face ID.

Гаджеты,Apple,
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