Avast закрыл доступ к своим продуктам в РФ и Белоруссии

Чешская компания Avast, разрабатывающая программное обеспечение в области информационной безопасности, сделала недоступными свои продукты в России и Белоруссии. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство СTK.
Продажа продуктов компании прекращена в РФ и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. Только в России Avast ежегодно выплачивала 50 млн крон (примерно €2 млн) в форме налогов в российский госбюджет.
Одновременно компанией принято решение сделать бесплатными свои продукты для пользователей на Украине. Кроме того, ее сотрудники собрали 18 млн крон (около €740 тыс.) в качестве гуманитарной помощи жителям этой страны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в частности многие западные ретейлеры и технологические компании приостановили деятельность в России.