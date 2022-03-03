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1 час назад

Samsung уличили в замедлении работы приложений

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Samsung искусственно замедляет работу 10 тыс. различных приложений и игр на своих смартфонах, пишет портал Android Authority.

Samsung уличили в замедлении работы приложений
Фото: SamsungSamsung

Проблему обнаружили корейские пользователи Twitter, они опубликовали перечень всех замедленных приложений. В список попали Instagram, Microsoft Office, Netflix, Google Keep, TikTok, а также другие популярные сервисы.

Проблема кроется в приложении Samsung Game Optimizing Service, которое должно оптимизировать работу игр, чтобы увеличить время автономной работы устройства. ПО предустанавливается на смартфоны производителя.

Сообщается, что компания сейчас разбирается в возникшей проблеме, чтобы внести изменения в работу собственного приложения.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о новом смартфоне Samsung Galaxy S22+.

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