Samsung уличили в замедлении работы приложений

Samsung искусственно замедляет работу 10 тыс. различных приложений и игр на своих смартфонах, пишет портал Android Authority.

Фото: Samsung Samsung

Проблему обнаружили корейские пользователи Twitter, они опубликовали перечень всех замедленных приложений. В список попали Instagram, Microsoft Office, Netflix, Google Keep, TikTok, а также другие популярные сервисы.

Проблема кроется в приложении Samsung Game Optimizing Service, которое должно оптимизировать работу игр, чтобы увеличить время автономной работы устройства. ПО предустанавливается на смартфоны производителя.

Сообщается, что компания сейчас разбирается в возникшей проблеме, чтобы внести изменения в работу собственного приложения.

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