Российский Samsung Galaxy S22 оказался самым дорогим в мире

В России обнаружили самые дорогие флагманские смартфоны Samsung. Об этом сообщает автор блога Nukeni.

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Энтузиаст собрал и проанализировал цены на все модели серии Galaxy S22 в разных регионах. По словам автора, он собирался узнать, в какой стране смартфоны Samsung можно приобрести выгоднее всего. Выяснилось, что самый доступный Galaxy S22 с накопителем 128 гигабайт за 800 долларов можно приобрести в США. Самые дорогие модели оказались в Норвегии и Венгрии — 1077 и 1081 доллар соответственно.

Самые доступные модели Galaxy S22+ обнаружили в Малайзии и Южной Корее, где устройства можно взять за 979 и 999 долларов соответственно. Премиальный флагман Samsung в максимальной модификации — Galaxy S22 Ultra с накопителем на один терабайт — выгоднее всего приобретать в Южной Корее и США, где устройство оценили примерно в 1,5 тысячи долларов. Самый дорогой девайс в мире нашли на российском рынке, где Galaxy S22 Ultra можно купить за рекордные 2064 доллара, или 155 тысяч рублей.

Энтузиаст пришел к выводу, что самыми выгодными регионами для покупки смартфонов Samsung оказались Малайзия, Южная Корея и США.