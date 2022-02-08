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14 часов назад

В сети появились новые «умные» устройства от «Сбера»

runews24.ru

Камера в виде медведя и датчики для "умного" дома были выставлены на продажу на онлайн-платформе крупного ритэйлера бытовой техники. Позже выяснилось, что попали они туда по ошибке.

В сети появились новые «умные» устройства от «Сбера»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Устройства официально ещё не анонсированы, их презентация пройдёт в ближайшее время.

Речь идёт о камерах, датчиках, контроллерах и подставках от "Сбера". Например, «умная» камера с разрешением FullHD и углом обзора 100 градусов может быть помещена в подставку в виде медведя. Устройство работает в режиме трансляции или записи. Камера снабжена неотключаемым микрофоном, а также датчиком освещения и ИК-ом для работы в темноте.

Также, среди будущих новинок - контроллер цифрового дома, дополненный датчиками движения, открытия дверей, температуры и влажности. Контроллер поддерживает подключение до 128 устройств, стандарты Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth Mesh и ZigBee

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