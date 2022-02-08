В сети появились новые «умные» устройства от «Сбера»

Камера в виде медведя и датчики для "умного" дома были выставлены на продажу на онлайн-платформе крупного ритэйлера бытовой техники. Позже выяснилось, что попали они туда по ошибке.

Устройства официально ещё не анонсированы, их презентация пройдёт в ближайшее время.

Речь идёт о камерах, датчиках, контроллерах и подставках от "Сбера". Например, «умная» камера с разрешением FullHD и углом обзора 100 градусов может быть помещена в подставку в виде медведя. Устройство работает в режиме трансляции или записи. Камера снабжена неотключаемым микрофоном, а также датчиком освещения и ИК-ом для работы в темноте.