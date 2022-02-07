Xiaomi привезла в Россию недорогой 50-дюймовый 4K-телевизор

Xiaomi объявила о начале продаж в России нового телевизора линейки Mi TV P1. Это 50-дюймовая модель с разрешением 4K и небольшой ценой.

Помимо разрешения 3840 x 2160 пикселей, новый Mi TV P1 поддерживает Dolby Vision и HDR10+. Это обеспечивает реалистичные изображения с высочайшей детализацией и большей глубиной. Есть у телевизора и технология MEMC, которая делает изображение более плавным.

Mi TV P1 работает на базе операционной системы Android TV с фирменной оболочкой PatchWall. Телевизором можно управлять как с помощью Bluetooth-пульта, так и с помощью голосового помощника Google Ассистента.