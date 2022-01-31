iPhone получится разблокировать ухом

Изобретение обнаружили в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Специалисты компании называют технологию «Системой идентификации пользователя с помощью наушников». По их словам, теоретически гарнитура AirPods может запоминать особенности уха пользователя. Устройство будет полагаться на особую импульсную характеристику, которая уникальна для каждой ушной раковины.

В случае, если пользователь вложит в ухо наушники, записанные на другого человека, то система откажет ему в доступе. Инженеры компании объяснили, что если система покажет себя надежной, то ее получится использовать для разблокировки гаджетов Apple. Например, подобная опция могла бы заменить дактилоскопический или биометрический сенсор на iPhone, либо же работать с ними в паре.