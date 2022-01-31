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44 минуты назад

iPhone получится разблокировать ухом

Apple запатентовала новую функцию AirPods, которая позволит снимать блокировку iPhone. Об этом сообщает издание Patently Apple.

iPhone получится разблокировать ухом
Фото: ReutersReuters

Изобретение обнаружили в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Специалисты компании называют технологию «Системой идентификации пользователя с помощью наушников». По их словам, теоретически гарнитура AirPods может запоминать особенности уха пользователя. Устройство будет полагаться на особую импульсную характеристику, которая уникальна для каждой ушной раковины.

В случае, если пользователь вложит в ухо наушники, записанные на другого человека, то система откажет ему в доступе. Инженеры компании объяснили, что если система покажет себя надежной, то ее получится использовать для разблокировки гаджетов Apple. Например, подобная опция могла бы заменить дактилоскопический или биометрический сенсор на iPhone, либо же работать с ними в паре.

«Повышение точности улучшает работоспособность гаджета и делает его более эффективным, что, кроме того, снижает энергопотребление и увеличивает срок службы батареи устройства», — подчеркнули специалисты.

Ранее журналисты издания Appleinsider нашли в сети новый патент Apple, посвященный наушникам AirPods. Патент описывает технологию адаптивного шумоподавления, которое реагирует на ключевые слова или конкретных людей.

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