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1 час назад

Bloomberg: Apple позволит превращать iPhone в терминал оплаты

Компания Apple планирует внедрить в iPhone функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт, пишет информационное агентство Bloomberg.

Apple позволит превращать iPhone в терминал оплаты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно информации агентства, нововведение будет официально представлено через несколько месяцев вместе с обновлением операционной системы iOS.

Возможность разрабатывается с 2020 года, для ее работы будет задействован чип NFC, который используется для бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона.

По данным Bloomberg, функция позволит предпринимателям использовать iPhone в качестве платежного терминала, что даст им возможность сэкономить средства. Будет ли возможность доступна всем пользователям смартфонов от Apple пока неизвестно.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что Apple намерена отказаться от слота для SIM-карты в 2022 году.

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