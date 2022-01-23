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1 час назад

Россиянам рассказали, как часто надо менять SIM-карты

Эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко рассказал, что физический износ SIM-карты может привести к снижению качества связи и потере данных, поэтому её нужно менять каждые четыре-пять лет. По словам специалиста, основная причина износа — внесение в память SIM-карты новых данных или удаление старых. Об этом сообщает радио Sputnik.

Россиян предупредили о необходимости менять SIM-карты
Фото: pixabay.compixabay.com

Чтобы SIM-карта вышла из строя в результате износа, нужно лет 10–15. Однако я рекомендую менять SIM-карты в профилактических целях. Это следует делать один раз в четыре-пять лет, — поделился Лысенко.

Он пояснил, что если телефон перестал ловить связь, или ловит сеть не в том диапазоне, несмотря на то, что все настройки сети выставлены верно, то это может говорить об износе SIM-карты. Поэтому, по словам Лысенко, многие пользователи смартфонов меняют свои карточки даже чаще, чем через четыре года.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что Минсельхоз подготовит поправки, касающиеся маркировки и учёта животных в России. Речь идёт об ответственности за сбежавшее животное, или за питомца, от которого отказались владельцы.

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