В iPhone 13 нашли брак

«Мой телефон был распакован десять дней назад — ни ударов о землю, ни попадания воды», — заметил один из владельцев дефектного iPhone 13 Pro Max. Первые сообщения о проблеме появились еще осенью 2021 года. «Я из России. Передал свой смартфон в сервисный центр, и они подтвердили дефект», — написал в ноябре пользователь сломанного устройства под ником DPigar.