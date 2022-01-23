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42 минуты назад

В iPhone 13 нашли брак

Пользователи смартфонов серии iPhone 13 рассказали о внезапно порозовевших экранах устройств. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

В iPhone 13 нашли брак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты, обратившие внимание на проблему, заметили, что на получившие розовой оттенок экраны жалуются пользователи по всему миру. Судя по сообщениями, брак нашли на девайсах линейки iPhone 13. Пользователи рассказывают, что розовый цвет на дисплеях появился внезапно, неполадку невозможно исправить перезагрузкой или обновлением ПО.

«Мой телефон был распакован десять дней назад — ни ударов о землю, ни попадания воды», — заметил один из владельцев дефектного iPhone 13 Pro Max. Первые сообщения о проблеме появились еще осенью 2021 года. «Я из России. Передал свой смартфон в сервисный центр, и они подтвердили дефект», — написал в ноябре пользователь сломанного устройства под ником DPigar.

По словам некоторых пользователей Apple из Китая, специалисты компании заметили, что проблема не имеет аппаратный характер, и посоветовали сбросить и настроить гаджет заново. При этом в случае обращения в сервисный центр Apple предоставила замену проблемного смартфона.

В ноябре Apple запустила по всему миру программу отзыва дефектных iPhone 12. Компания начала принимать устройства, которые имеют неполадки со звуком.

Гаджеты,Apple,
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