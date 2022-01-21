В России начали сдавать в аренду мобильные телефоны

«Такая услуга набирает популярность из-за стремительного роста цен на гаджеты. По мнению экспертов, рынок сильно изменился. Производство чипов сократилось, увеличилось время поставок. Купить качественный товар становится просто не по карману», – говорится в сообщении.

На сайте «Авито» подобные объявления можно встретить довольно часто. В Екатеринбурге за данную услугу нужно заплатить 139 рублей. Автор объявления убеждает, что смартфон можно получить сразу же в день обращения, а выбор моделей достаточно широк. Также человеку потребуется оставить залог, сумма которого зависит от арендуемого смартфона.