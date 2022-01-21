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21 января

В России начали сдавать в аренду мобильные телефоны

В России набирает популярность необычная услуга – аренда телефонов. Эксперты уверены, что это происходит из-за стремительного роста цен на гаджеты, сообщают СМИ.

В России начали сдавать в аренду мобильные телефоны
Фото: ФедералПресс / Полина ЗиновьеваФедералПресс / Полина Зиновьева

«Такая услуга набирает популярность из-за стремительного роста цен на гаджеты. По мнению экспертов, рынок сильно изменился. Производство чипов сократилось, увеличилось время поставок. Купить качественный товар становится просто не по карману», – говорится в сообщении.

Отмечается, что арендаторы предпочитают смартфоны, которые подороже и поновее, пишет «Пятый канал».

На сайте «Авито» подобные объявления можно встретить довольно часто. В Екатеринбурге за данную услугу нужно заплатить 139 рублей. Автор объявления убеждает, что смартфон можно получить сразу же в день обращения, а выбор моделей достаточно широк. Также человеку потребуется оставить залог, сумма которого зависит от арендуемого смартфона.

Гаджеты,Рост цен,
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