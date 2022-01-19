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42 минуты назад

Перечислены характеристики нового iPhone SE

Новый смартфон Apple серии iPhone SE получит 4,7-дюймовый экран и поддержку работы в сетях пятого поколения. Об этом в своем Twitter сообщил известный аналитик Росс Янг (Ross Young).

Перечислены характеристики нового iPhone SE
Фото: ReutersReuters

По информации Янга, следующая модель серии SE должна получить 4,7-дюймовый IPS-дисплей — подобный присутствует в актуальной версии SE. Автор перечислил и другие характеристики смартфона: девайс будет иметь поддержку 5G, как и все новые iPhone. Дизайн устройства останется старым: рамочный экран, кнопка Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID, одинарная камера.

Также Янг заметил, что недавно ходили слухи о выпуске обновленного iPhone SE, который может получить увеличенный до 5,7 или 6,1 дюйма экран. Анонс подобного аппарата, судя по прогнозу эксперта, состоится в 2023 году.

Специалист полагает, что подготовленный для 2023 года смартфон популярной линейки может выйти с новым дизайном и OLED-дисплеем. В настоящий момент все телефоны Apple, начиная с премиальных аппаратов серии iPhone 11, базируются на OLED-матрице.

Актуальный на данный момент смартфон iPhone SE вышел весной 2020 года, оригинальный девайс серии — в 2016 году. В начале января о том, что Apple может выпустить iPhone SE с поддержкой 5G, сообщил авторитетный инсайдер Марк Гурман.

Гаджеты,Марк Гурман,Apple,
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