Названа первая особенность iPhone 16

Apple добавит встроенную под экран фронтальную камеру не раньше 2023 года. Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер Росс Янг (Ross Young).

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Ранее в соцсетях появился слух, что в iPhone 14 появится встроенная в экран камера — таким образом, Apple может отказаться от выреза в передней панели. Росс Янг выразил сомнение, что данная опция будет присутствовать в смартфонах в 2022 году. Также Янг назвал первую особенность iPhone 16, который предположительно выйдет в 2024 году.

Автор полагает, что подэкранная камера появится в устройствах Apple не ранее 2023 года — вместе с выходом iPhone 15. Также есть вероятность, что функцию задержат до выпуска iPhone 16 и 2024 года.

В своем Twitter Росс Янг сообщил, что в 2022 году два устройства Apple получат перфорацию в дисплее, которая заменит собой «монобровь». Данный дизайнерский элемент ожидается в премиальных устройствах — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. «Эта концепция будет уникальной для Apple», — подытожил специалист.

Инсайдеры полагают, что в 2022 году Apple выпустит четыре флагманских смартфона — iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Выход модели iPhone 14 mini не ожидается.