Названы признаки конца срока службы смартфона

Современные гаджеты не всегда могут похвастаться длительным сроком службы. Когда смартфон пора менять, агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Фото: «Мир 24» / Марина Дыкун (МТРК «Мир») «Мир 24» / Марина Дыкун (МТРК «Мир»)

К главным признакам, которые указывают, что смартфон скоро придет в негодность, можно отнести частые перезагрузки или внезапные выключения. Кроме того, к ним стоит отнести потерю сенсорной чувствительности экрана, вздутие батареи, слишком быструю разрядку гаджета и нагрев устройства даже в выключенном состоянии.

Чтобы продлить срок службы смартфона, важно соблюдать простые правила. Кашкин рекомендует удалять лишние приложения и чистить память телефона. Еще эксперт советует обзавестись прочным чехлом, периодически перезагружать гаджет, а еще ставить его на подзарядку при уровне батареи в 20%.