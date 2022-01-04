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1 час назад

Назван тайный способ сэкономить заряд смартфона

Сэкономить заряд смартфона помогут некоторые функции, о которых знают не все пользователи. О способах экономии заряда агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Назван тайный способ сэкономить заряд смартфона
Фото: МТРК «МИР» / Марина ДыкунМТРК «МИР» / Марина Дыкун

По словам специалиста, можно включить режим WakeLocks. Функция значительно экономит расход батареи. Практически во всех современных телефонах есть «Умный режим». При его активации включается адаптивный формат устройства. Если у вас продукция компании Apple, можно включить режим энергосбережения. Это может добавить устройству несколько часов работы.

Кроме того, на 40% увеличить срок работы гаджета можно, установив вместо светлой более темную тему. Если смартфон разрядился из-за системного сбоя, обязательно откалибруйте аккумулятор. Для этого нужно набрать комбинацию *#9900#.

Гаджеты,Наука и техника,Александр Тимофеев,Apple,
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