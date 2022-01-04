Назван тайный способ сэкономить заряд смартфона

Сэкономить заряд смартфона помогут некоторые функции, о которых знают не все пользователи. О способах экономии заряда агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
По словам специалиста, можно включить режим WakeLocks. Функция значительно экономит расход батареи. Практически во всех современных телефонах есть «Умный режим». При его активации включается адаптивный формат устройства. Если у вас продукция компании Apple, можно включить режим энергосбережения. Это может добавить устройству несколько часов работы.
Кроме того, на 40% увеличить срок работы гаджета можно, установив вместо светлой более темную тему. Если смартфон разрядился из-за системного сбоя, обязательно откалибруйте аккумулятор. Для этого нужно набрать комбинацию *#9900#.