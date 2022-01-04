Назван тайный способ сэкономить заряд смартфона

Сэкономить заряд смартфона помогут некоторые функции, о которых знают не все пользователи. О способах экономии заряда агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Фото: МТРК «МИР» / Марина Дыкун МТРК «МИР» / Марина Дыкун

По словам специалиста, можно включить режим WakeLocks. Функция значительно экономит расход батареи. Практически во всех современных телефонах есть «Умный режим». При его активации включается адаптивный формат устройства. Если у вас продукция компании Apple, можно включить режим энергосбережения. Это может добавить устройству несколько часов работы.