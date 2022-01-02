WiFi-роутер посоветовали отключать по ночам

Постоянное воздействие излучения от WiFi-роутера на человека может иметь негативные последствия для здоровья, заявил заведующий кафедрой управления и качеством сертификации Российского технологического университета МИРЭА Максим Назаренко. По его словам, устанавливать устройство в квартире нужно максимально удаленно от всех жильцов, а после — отключать его на ночь.

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«Устанавливать WiFi-роутер в городской квартире нужно так, чтобы он был максимально удален от мест постоянного пребывания жителей квартиры. На роутере следует предусмотреть антенны минимальной мощности для покрытия площади квартиры, а также обеспечить возможность отключения этого устройства на ночь и в другое время, когда роутер не используется», — цитирует Максима Назаренко «Прайм».

По мнению эксперта, лучшее решение — не устанавливать роутер в городской квартире. Современные устройства имеют небольшой уровень излучения, но его постоянное воздействие может негативно сказаться на здоровье человека, считает Назаренко. Вместо роутера он советует провести в квартире интернет-кабель.

Если в квартире все же установлен WiFi-роутер — он не должен обеспечивать устойчивый прием на всей жилплощади. По словам Назаренко, в доме должен быть угол, где уровень приема составит ниже 120 децибел. Также важно добиться того, чтобы была возможность отключать Wi-Fi, но оставлять соединение по интернет-кабелю. Для решения этой задачи требуется серьезное взаимодействие с провайдером, уточнил Назаренко.