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1 час назад

Специалист посоветовал отключать WiFi-роутер по ночам

Постоянное воздействие излучения от WiFi-роутера на человека может иметь негативные последствия для здоровья, заявил заведующий кафедрой управления и качеством сертификации Российского технологического университета МИРЭА Максим Назаренко. По его словам, устанавливать устройство в квартире нужно максимально удаленно от всех жильцов, а после — отключать его на ночь.

WiFi-роутер посоветовали отключать по ночам
Фото: Анна Майорова © URA.RUАнна Майорова © URA.RU

«Устанавливать WiFi-роутер в городской квартире нужно так, чтобы он был максимально удален от мест постоянного пребывания жителей квартиры. На роутере следует предусмотреть антенны минимальной мощности для покрытия площади квартиры, а также обеспечить возможность отключения этого устройства на ночь и в другое время, когда роутер не используется», — цитирует Максима Назаренко «Прайм».

По мнению эксперта, лучшее решение — не устанавливать роутер в городской квартире. Современные устройства имеют небольшой уровень излучения, но его постоянное воздействие может негативно сказаться на здоровье человека, считает Назаренко. Вместо роутера он советует провести в квартире интернет-кабель.

Если в квартире все же установлен WiFi-роутер — он не должен обеспечивать устойчивый прием на всей жилплощади. По словам Назаренко, в доме должен быть угол, где уровень приема составит ниже 120 децибел. Также важно добиться того, чтобы была возможность отключать Wi-Fi, но оставлять соединение по интернет-кабелю. Для решения этой задачи требуется серьезное взаимодействие с провайдером, уточнил Назаренко.

Ранее директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов посоветовал отключать WiFi всегда, когда он не используется, чтобы избежать утечки личных данных. Единожды подключившись к свободной сети, смартфон будет подключаться к ней без предупреждения. По словам Герасимова, преступникам достаточно создать свою точку с аналогичным именем, чтобы перехватывать трафик, видеть пароли и номера кредитных карт, передает «Национальная служба новостей».

Гаджеты,Наука и техника,Александр Герасимов,
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