Как увеличить качество звука и видео на смартфоне

Экономный аккумулятор Современные смартфоны пытаются экономить заряд, работая в сбалансированном или в экономном режиме, из-за чего гаджет не способен работать "на всю мощь". Если пользователь испытывает проблемы с производительностью во время запуска требовательных игр и приложений, стоит проверить, в каком режиме работает устройство. Например, в смартфонах Samsung по умолчанию включен "Адаптивный режим аккумулятора", при котором смартфон может работать как на пиковой, так и на минимальной производительности - гаджет сам определяет этот момент, но не всегда правильно. Поэтому рекомендуется отключить этот режим, включив также "Улучшенную обработку". Так смартфон будет работать на 100% от имеющейся мощности. Важно помнить, что при таком сценарии использования устройство будет разряжаться заметно быстрее. Игровые режимы Во многих смартфонах имеется специальный игровой режим, при включении которого гаджет выдает заметно большую производительность. В устройствах Samsung это Game Launcher, в Realme - "Игровой помощник", а у Xiaomi это "Ускорение игр". Во многих из них есть аналогичные "Инструментам для видео" функции. В настройках таких игровых режимов есть возможность повысить отзывчивость сенсора экрана. Smart Lock Smart Lock - это полезная функция, доступная на любом Android-смартфоне. Она включает в себя несколько режимов разблокировки, среди которых определение голоса или лица, "разрешенного местоположения", а также надежных устройств. Последним может быть любой bluetooth-аксессуар, например часы или фитнес-трекер. Так, пока они сопряжены со смартфоном, экран гаджета не будет блокироваться, что удобно для активных пользователей. Биометрия Владельцы смартфонов с подэкранным сканером отпечатков пальцев могут регистрировать один и тот же палец два-три раза. Так пользователь увеличивает шанс точного считывания, что сократит количество ошибок. В некоторых смартфонах есть возможность зарегистрировать два лица для разблокировки. Если пользователь носит очки, есть возможность зарегистрировать себя и в очках и без очков - так шанс точного считывания, а также скорость разблокировки будут заметно увеличены. "Найти устройство" Еще одной полезной опцией является функция "Найти устройство" от Google. Если пользователь потеряет гаджет, он сможет войти в свой Google-аккаунт с любого устройства и даже с веб-страницы, чтобы узнать местоположение устройства, позвонить на него, заблокировать его без возможности восстановления злоумышленником, а также удалить с гаджета все данные. Для полного функционирования приложения необходимо оставлять GPS включенным, из-за чего аккумулятор может расходоваться быстрее. Экран и звук Многие современные смартфоны оснащаются разного рода программными функциями для работы и потребления медиаконтента. Например, в смартфонах Xiaomi есть функция "Инструменты для видео". Чтобы ее включить, необходимо войти в "Настройки" - "Особые возможности" - "Инструменты для видео". Функции для видео работают во всех установленных приложениях на смартфоне, но для этого надо предварительно выбрать их в разделе "Приложения для видео". Так, при открытии приложения с левого или правого края экрана будет отображаться ярлык, потянув за который, откроется панель инструментов. Первые два значка отвечают за запись экрана и скриншот. При этом ни одно из этих действий не прервет просмотр видео. Следующая функция - это "Трансляция", благодаря которой можно передать изображение с телефона на ТВ. Важно, чтобы телевизор и смартфон были подключены к одной WI-FI-сети. При подключении видео будет приостановлено, но при успешном соединении оно продолжит проигрываться. В инструментах для видео также есть полезная функция для любителей подкастов - "Воспроизводить звук, когда экран выключен". Так, при нажатии на иконку уха экран смартфона погаснет, но при этом воспроизведение видео не будет приостановлено. Функция также понравится пользователям, желающим сэкономить заряд аккумулятора. В разделе "Изображение" настройки намного полезнее. Например, можно увеличить количество кадров при помощи искусственного интеллекта, включив "Улучшенную анимацию". Эта функция позволит сгладить движения и улучшить детализацию движущихся объектов. Однако использование этого режима увеличит энергопотребление. Также в этом разделе есть функция "Улучшенные контуры", включив которую, повышается детализация и отрисовка объектов на видео. На последних флагманах компании можно обнаружить функцию "Масштабирование изображения" - если ее включить, ИИ увеличит разрешение видео, если оно меньше 720P (HD). Функции "Звук" или "Dolby Atmos" позволят пользователю увеличить четкость и объем звука, а также сделать погромче диалоги в видео или расширить стереозвучание в наушниках.