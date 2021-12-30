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12 часов назад

Xiaomi представила новый фирменный процессор

Xiaomi официально представила новую фирменную мобильную систему – Surge P1. Вскоре он будет использоваться в смартфонах этого производителя, где будет отвечать за бесперебойную работу технологии быстрой зарядки.

С дебютом нового поколения флагманских смартфонов Xiaomi 12 китайский концерн представил третью оригинальную SoC – Surge P1. Как и в случае с предыдущей системой – Surge C1 – она служит опорой для основной системы, которой является Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi Surge P1 будет отвечать в первую очередь за поддержку технологии быстрой зарядки. Благодаря этому смартфон сможет заряжать одну батарею мощностью до 120 Вт

Чип позволит, среди прочего, для правильного управления электрическим напряжением, а также теплом, выделяемым аккумулятором во время его пополнения. По словам представителей китайской компании, ожидается снижение температуры снаружи камеры до 30%.

Что означает использование чипа Surge P1 в смартфонах серии Xiaomi 12? Например, аккумулятор емкостью 4600 мАч можно полностью зарядить всего за 18 минут.

Гаджеты,Qualcomm,
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