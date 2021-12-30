Xiaomi представила новый фирменный процессор

Xiaomi официально представила новую фирменную мобильную систему – Surge P1. Вскоре он будет использоваться в смартфонах этого производителя, где будет отвечать за бесперебойную работу технологии быстрой зарядки.

С дебютом нового поколения флагманских смартфонов Xiaomi 12 китайский концерн представил третью оригинальную SoC – Surge P1. Как и в случае с предыдущей системой – Surge C1 – она служит опорой для основной системы, которой является Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi Surge P1 будет отвечать в первую очередь за поддержку технологии быстрой зарядки. Благодаря этому смартфон сможет заряжать одну батарею мощностью до 120 Вт

Чип позволит, среди прочего, для правильного управления электрическим напряжением, а также теплом, выделяемым аккумулятором во время его пополнения. По словам представителей китайской компании, ожидается снижение температуры снаружи камеры до 30%.