Складные смартфоны Samsung стали на 400% популярнее

Несмотря на то, что складные смартфоны — это всё ещё достаточно дорогие устройства, Samsung столкнулась с феноменальным ростом их популярности.

Так, в 2021 году компания поставила в четыре раза больше смартфонов с гибким дисплеем, чем годом ранее. Причиной тому аналитики называют снижение цен, улучшение дизайна и внедрение поддержки стилуса S Pen.

Отметим, что итоговые цифры за прошедший год оказались даже выше ожидаемых. Ранее аналитики прогнозировали только трёхкратный рост продаж складных телефонов бренда.