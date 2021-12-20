В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
11 минут назад

Специалист рассказал о слежке по номеру мобильного телефона

Партнёр и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что по номеру мобильного телефона можно как минимум узнать месторасположение его владельца. Точную локацию абонента способны выяснить сотовые операторы с помощью технологий пеленгации, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Россиян предупредили о слежке через смартфон
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт отметил, что, с одной стороны, данные технологии безобидны и нужны для своевременного информирования клиентов, например, о погодных условиях при смене регионов.

Тем не менее практически у всех провайдеров связи есть так называемый Location-based service (LBS)-сервис, позволяющий отслеживать абонента на добровольных началах. По запросу его можно подключить и передавать координаты определённому кругу лиц. Для подключения требуется доступ к телефонной трубке буквально на пару минут, после чего посредством СМС-сообщения происходит активация услуги, — объяснил Мясоедов.

По его словам, таким сервисом часто пользуются недоброжелатели или ревнивые друзья и родственники.

Всегда можно связаться с оператором и отключить подобные сервисы, — указал эксперт.

Ранее стало известно, что группа «Аквариус», которая входит в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК), и «Лаборатория Касперского» создали гаджет специального назначения, заявил совладелец НКК Александр Калинин. По его словам, смартфон может использоваться военными и спецслужбами. Разработчики охарактеризовали полностью отечественный смартфон как карманный персональный компьютер.
Гаджеты,Наука и техника,Александр Калинин,Аквариус,Лаборатория Касперского,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители