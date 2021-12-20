Россиян предупредили о слежке через смартфон

Партнёр и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что по номеру мобильного телефона можно как минимум узнать месторасположение его владельца. Точную локацию абонента способны выяснить сотовые операторы с помощью технологий пеленгации, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.
Эксперт отметил, что, с одной стороны, данные технологии безобидны и нужны для своевременного информирования клиентов, например, о погодных условиях при смене регионов.
Тем не менее практически у всех провайдеров связи есть так называемый Location-based service (LBS)-сервис, позволяющий отслеживать абонента на добровольных началах. По запросу его можно подключить и передавать координаты определённому кругу лиц. Для подключения требуется доступ к телефонной трубке буквально на пару минут, после чего посредством СМС-сообщения происходит активация услуги, — объяснил Мясоедов.
По его словам, таким сервисом часто пользуются недоброжелатели или ревнивые друзья и родственники.
Всегда можно связаться с оператором и отключить подобные сервисы, — указал эксперт.