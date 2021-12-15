В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
11 часов назад

Сбер думает над слиянием нескольких ключевых активов в сфере e-commerce

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сбер думает над слиянием нескольких ключевых активов в сфере электронной коммерции, сообщила глава финансового блока Сбербанка Александра Бурико, выступая в рамках "Дня инвестора".

"Мы сейчас думаем над слиянием нескольких ключевых активов в сфере электронной коммерции с тем, чтобы можно было достичь максимальной эффективности, объединяя их IТ-системы, "поверхности", выстраивая единый пул логистики и так далее", - сказала она.

Бурико отметила, что Сбербанк видит большие синергии и за счет операционного объединения, и за счет того, что придется меньше тратить на привлечение и удержание клиентов, когда эти сервисы будут объединены.

"Если говорить конкретно про активы, которые находятся в СП с Мail, - это "Самокат" и "Деливери", то, как сказал Герман Оскарович [Греф], мы находимся с партнерами на стадии переговоров, и как только определим с ними дальнейшую стратегию, мы поделимся новостями", - подчеркнула она, уточнив, что эти активы хорошо растут.

Гаджеты,Александра Бурико,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители