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14 декабря

«Мы приятно удивлены, что это вообще работает»: Сбер протестировал российские процессоры

Сбер протестировал два типа серверов на российских процессорах «Эльбрусах». Компания пришла к выводу, что пока их использовать нельзя в силу «технического несоответствия».

«Мы приятно удивлены, что это вообще работает»: Сбер протестировал российские процессоры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что производитель МЦСТ предоставил банку серверы на «Эльбрусах-8С». Как сказал представитель лаборатории новых технологических решений Сбербанка Антон Жбанков, использовать их в компании не будут.

«Технические выводы достаточно простые: очень слабо для сравнения с Intel Xeon — мало памяти, медленная память, мало ядер, мало частоты. Функциональные требования катастрофически не выполнены», — отметил он. В целом, серверы показали соответствие семи из 44 параметров. Результаты тестирования передали в МЦСТ.

Тем не менее кое-чем российские процессоры удивили специалистов Сбера. Они ожидали, что разница с зарубежными конкурентами будет гораздо больше в пользу последних.

На данный момент «Сбер» говорит нет, но мы приятно удивлены, что это вообще работает. Антон Жбанков Представитель лаборатории новых технологических решений Сбера

Гаджеты,Intel,Сбербанк России,
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