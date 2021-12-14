«Мы приятно удивлены, что это вообще работает»: Сбер протестировал российские процессоры

Сбер протестировал два типа серверов на российских процессорах «Эльбрусах». Компания пришла к выводу, что пока их использовать нельзя в силу «технического несоответствия».

Сообщается, что производитель МЦСТ предоставил банку серверы на «Эльбрусах-8С». Как сказал представитель лаборатории новых технологических решений Сбербанка Антон Жбанков, использовать их в компании не будут.

«Технические выводы достаточно простые: очень слабо для сравнения с Intel Xeon — мало памяти, медленная память, мало ядер, мало частоты. Функциональные требования катастрофически не выполнены», — отметил он. В целом, серверы показали соответствие семи из 44 параметров. Результаты тестирования передали в МЦСТ.

Тем не менее кое-чем российские процессоры удивили специалистов Сбера. Они ожидали, что разница с зарубежными конкурентами будет гораздо больше в пользу последних.