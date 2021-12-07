Эксперт рассказал, как выгодно купить продукты в супермаркете перед Новым годом

Приближение праздников заставило россиян задуматься, как выгоднее закупаться в супермаркетах. Товары по акции, распродажи продуктов «2 по цене одного» и купоны с баллами из чека — многие видят в этом маркетинговый ход, а не способ получить хорошую скидку. Руководитель направления карточных продуктов ЮMoney (входит в экосистему Сбера) Андрей Васильев рассказал о новых способах приобрести продукты с выгодой в сетевых супермаркетах. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе компании.Программы лояльности и кэшбэкСамый очевидный способ сэкономить — завести карту лояльности в супермаркете, где чаще всего совершаются покупки. Как правило, через такие программы лояльности ритейлеры пытаются установить связь с клиентом и мотивируют его покупать больше. Для этого покупателю отправляют пуш-уведомления и письма с информацией о скидках.Чтобы зарегистрировать карту, достаточно номера телефона: это хороший вариант для тех, кто боится оставлять магазину свои персональные данные. Звонки от представителей торговых сетей исключены, а пуш-уведомления в приложении можно отключить.Большинство таких программ работает по понятной схеме: чем чаще покупатель использует карту в магазине, тем больше баллов копит. Ритейлеры уверяют, что баллами можно оплатить покупку целиком или ее существенную часть. Но проблема в том, что для ощутимой экономии нужно регулярно покупать продукты в магазине одной сети. Чаще всего списание происходит из расчета 1 балл = 1 рубль, а в месяц можно списать до 2% от суммы покупок. Также по карте магазина иногда можно получить скидки на определенные товары. Тем, кому нужно больше бонусов, стоит присмотреться к банковским картам с кэшбэком, где можно установить категорию месяца «Супермаркеты». Это позволит возвращать от 5% до 30% стоимости покупок баллами и тратить их на продукты.Кобрендинговые картыДля того, чтобы получать еще больше бонусов и гарантию экономии от 5% в месяц, стоить обратить внимание на кобрендинговые банковские карты. Это результат эволюции привычных приложений магазинов. Такие карты объединяют в себе преимущества программы лояльности ритейлера (скидки, акции) и функционал банковской карты, что позволяет сэкономить больше. Сегодня многие банки выпускают кобрендинговые карты в партнерстве с супермаркетами. Для удобства покупателей кобрендинговые карты могут быть как дебетовыми, так и кредитными. Чем больше клиент платит такой картой, причем не только в сети партнера, тем больше получает скидок и баллов, которые можно потратить на покупки.Платные подпискиЕще один способ экономить на покупке продуктов — использовать скидки по подписке. Оформить такую подписку предлагают маркетплейсы, крупные ритейлеры и экосистемы. Для покупателей это пропуск в мир бесплатной доставки и постоянных скидок, которые действуют на время подписки. Подписчику доступно больше выгодных предложений, чем на стандартных акциях в магазине и во время распродаж. Например, в экосистемах по подписке можно заказывать продукты из крупных гипермаркетов с бесплатной доставкой. Кроме того, покупатель получает скидку до 15% на первый заказ и гарантированную скидку 7% — на заказ продуктов из онлайн-магазинов. У ритейлеров можно вернуть от 10% от стоимости покупки бонусами.Чаще всего такие подписки представляют собой «два или три в одном», то есть дают пользователю доступ к скидкам не только на продукты в супермаркетах, но и на покупки в онлайн-кинотеатрах, на аудиосервисах и т. д.Кэшбэк-сервисыЧтобы экономить на покупке продуктов в супермаркетах, можно искать скидки «по старинке». Кто-то делает это через специальные приложения и Telegram-каналы, кто-то — на сайте конкретного магазина. Но выгоднее всего искать скидки на специальных кэшбэк-сервисах — это онлайн-витрины с предложениями от самых разных магазинов, сегодня они есть на многих платформах.Например, на сайте ЮMoney есть специальный раздел с такими предложениями, который постоянно обновляется. Если выбрать категорию «Еда», можно увидеть более 5 предложений по супермаркетам и гипермаркетам, где можно получить кэшбэк баллами до 8% или скидку до 20%.