Гаджеты в России подорожают на 17%

Спрос на гаджеты на мировом рынке превышает предложение из-за дефицита узлов и деталей, из которых они собираются, а также из-за общемировых логистических проблем. А раз так, цены идут вверх. Поскольку улучшения ситуации пока не просматривается, можно предположить, что расти они будут и дальше, — заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.