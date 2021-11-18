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Самый дорогой iPhone 13 впервые подешевел

РИА "ФедералПресс"иещё 2
48 минут назад

Цены на премиальный смартфон iPhone 13 Pro Max снизились впервые за два месяца. Об этом сообщили СМИ.

Самый дорогой iPhone 13 впервые подешевел
Фото: ReutersReuters

«iPhone 13 Pro Max появился в продаже 24 сентября по рекомендованной цене 109 990 рублей за версию с 128 ГБ памяти», – пишут СМИ.

Лишь спустя два месяца после релиза цена на аппарат начала постепенно снижаться – сейчас он стоит от 102 до 103 тысяч рублей, что примерно на 7 % дешевле, сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Самый мощный смартфон последней линейки iPhone 13 Pro Max отличается продвинутой тройной камерой с большим количеством режимов съемки, 6,7-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с технологией ProMotion с частотой обновления 120 ГЦ и сверхмощным процессором нового поколения A15 Bionic, производительности которого хватит, чтобы пользоваться всеми доступными приложениями в ближайшие несколько лет.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что из-за проблем с поставками новых айфонов на российский рынок покупатели вынуждены стоять в очередях за гаджетом.

Гаджеты,Наука и техника,Mail.ru Group,ФедералПресс,
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