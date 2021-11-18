Самый дорогой iPhone 13 впервые подешевел

Цены на премиальный смартфон iPhone 13 Pro Max снизились впервые за два месяца. Об этом сообщили СМИ.

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«iPhone 13 Pro Max появился в продаже 24 сентября по рекомендованной цене 109 990 рублей за версию с 128 ГБ памяти», – пишут СМИ.

Лишь спустя два месяца после релиза цена на аппарат начала постепенно снижаться – сейчас он стоит от 102 до 103 тысяч рублей, что примерно на 7 % дешевле, сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Самый мощный смартфон последней линейки iPhone 13 Pro Max отличается продвинутой тройной камерой с большим количеством режимов съемки, 6,7-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с технологией ProMotion с частотой обновления 120 ГЦ и сверхмощным процессором нового поколения A15 Bionic, производительности которого хватит, чтобы пользоваться всеми доступными приложениями в ближайшие несколько лет.