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Названы способы распознать слежку по веб-камере

Lenta.ruиещё 2
45 минут назад

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян в беседе с агентством «Прайм» назвал способы распознать слежку через веб-камеру. Если речь идет о наблюдении при помощи встроенных в компьютер средств, то сработает индикатор работы камеры.

Определены способы распознать слежку по веб-камере
Фото: PixabayPixabay

Если же используется вредоносное программное обеспечение (ПО), то косвенным признаком могут быть запросы на доступ к камере и микрофону, добавил специалист. «Также признаком захвата контроля над камерой может быть нестабильная работа приложений, использующих ее официально — например, Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объема передачи данных», — пояснил он.

Оганесян напомнил, что доступ к камере жестко контролируется операционной системой, поэтому для получения доступа требуется либо установить свое ПО, либо сделать так, чтобы пользователь сам разрешил подключение. Он порекомендовал не устанавливать неизвестные программы с непонятных сайтов или неофициальных магазинов, а также использовать антивирус.

Эксперт добавил, что видео и аудио используются злоумышленниками для сбора компромата и запугивания. Если камере достаточно закрыть объектив, чтобы предотвратить слежку, то захваченный микрофон отключить сложнее, поэтому прослушивание куда более опасно с точки зрения утечки конфиденциальной информации.

Ранее заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим назвал главные признаки взлома смартфона. По его словам, о «проникновении» киберпреступников в смартфон может говорить любая его аномальная или подозрительная активность. Он отметил, что одним из вероятных признаков взлома может быть увеличение скорости разрядки аккумулятора.

Гаджеты,Наука и техника,Ашот Оганесян,
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