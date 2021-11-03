В РАПУ прокомментировали введение ограничений на экспорт азотных удобрений

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Введение ограничений на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений на полгода не отразится на загрузке мощностей российских производителей. Об этом ТАСС сообщили в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

"Своим решением правительство фактически закрепило существующее распределение минеральных удобрений между внутренним и зарубежными рынками. Поэтому мы не ожидаем, что эта квота негативно отразится на загрузке производственных мощностей, которая сейчас близка к 100%. Производство удобрений растет: в январе - сентябре, по данным Росстата, рост составил 5,6%", - заявил исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов.

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Кроме того в ассоциации добавили, что для российских производителей минеральных удобрений внутренний рынок всегда был приоритетным. За последние пять лет российский АПК практически удвоил потребление, до 4,52 млн тонн, при этом дефицита минеральных удобрений нет и не предвидится, уверены в РАПУ.

Также ассоциация не видит рисков для реализации инвестпрограмм отрасли, общий объем которых составляет 2 трлн рублей в ближайшие семь лет.

"Квотирование экспортных поставок поддержит благоприятную конъюнктуру на глобальных рынках, поэтому в стоимостном выражении российский несырьевой неэнергетический экспорт только выиграет, - считает Кузнецов. - На этом фоне, в России цены на минеральные удобрения добровольно сдерживаются производителями, что в дальнейшем позволит экспортерам сельхозпродукции АПК эффективно действовать на глобальных рынках. Таким образом, квоты станут дополнительной мерой по повышению эффективности российского АПК".

Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство вводит на полгода ограничения на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений, чтобы не допустить подорожания продуктов. Премьер уточнил, что для азотных удобрений ограничения установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн. По словам главы правительства, рост цен на природный газ уже вызвал негативные последствия на мировых рынках, что может отразиться и на России. Чтобы избежать этого, кабмин по поручению президента РФ Владимира Путина принял ряд мер. В структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает цена газа, отметил он.