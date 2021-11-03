На iPhone сломалось время

Смартфоны Apple пользователей из Канады раньше времени переключились на зимнее время. Об этом сообщает издание 9to5mac.

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Журналисты обратили внимание на жалобы владельцев смартфонов из Канады, которые заявили о неудобствах из-за ошибки в устройствах Apple. По словам многих потребителей, в минувшие выходные их смартфоны автоматические переключились на зимнее время. При этом в США и Канаде переход состоится лишь в воскресенье, 7 ноября.

Специалисты не смогли дать точного ответа, с чем связаны поломка и преждевременный переход iPhone на зимнее время. Авторы предположили, что проблемы могут быть вызваны как со стороны производителя, так и со стороны операторов сотовой связи. Проблема локализована в Канаде и затрагивает клиентов Bell, Virgin Plus и других местных провайдеров.

Энтузиасты нашли способ установить правильное время на телефонах Apple. Для этого нужно зайти в настройки iPhone, затем отключить и тут же включить автоматическое определение часового пояса.

В 2021 году переход на зимнее время в США и Канаде запланирован на 7 ноября. 31 октября переход совершили в Европе.