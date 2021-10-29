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Полный заряд телефона за 15 минут. Xiaomi представила новый блок питания

Ferra.ru
13 минут назад

Компания Xiaomi, которая до этого выпустила уже несколько зарядных устройств на основе нитрида галлия, представила новый блок питания, мощность которого 120 Вт

Xiaomi представила новый блок питания
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Презентация нового зарядного устройства состоялась сразу же после анонса бюджетного флагмана Redmi Note 11 Pro+, который поддерживает быструю зарядку. Xiaomi заявляет, что это новое зарядное устройство использует обновленную конструкцию и обеспечивает высокую степень распределения тепла. Блок питания также получил несколько систем защиты от перегрева, скачков напряжения и не только. Корпус зарядного устройства изготовлен из огнестойких и жаропрочных материалов UL94-V0. Зарядное устройство Xiaomi 120W GaN Сharger оснащено одним портом USB-C для зарядки устройств. Xiaomi утверждает, что смартфон Redmi Note 11 Pro+ можно полностью зарядить при помощи их нового блока питания всего за 15 минут.

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