Смартфон-конкурент iPhone получил отрицательные отзывы из-за дефектов экрана

Первые владельцы Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro пожаловались на проблемы с экранами новых смартфонов. Об этом сообщает портал GSMArena.

Фото: Google Google

Так, например, на экране под фронтальной камерой Pixel 6 заметно небольшое круглое пятно черного цвета.

При этом его видно как на рабочем экране, так и во всех приложениях. Кроме того, при легком нажатии на кнопку питания заблокированного смартфона дисплей начинает мерцать. Данная проблема широко распространена, и на нее жалуются многие владельцы новинок.

На Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro предустановлена операционная система Android 12, на которую также поступают жалобы, потому что многие приложения еще не адаптированы под нее и работают с ошибками.