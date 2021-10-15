Названы лучшие фотоаппараты и видеокамеры в 2021 году

На портале pcmag.com вышла подборка лучших камер для фото- и видеосъёмки.

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Эксперты компьютерного журнала PCMag выбрали 10 лучших камер среди 91 протестированной модели. Оценивались все устройства по 5-балльной шкале.

Стабилизированный сенсор и передовой фокус

Fujifilm X-T4

Оценка: 5

Стоимость: 1 699,95 долларов (от 134 тысяч рублей в России)

Из моделей премиум-класса у этого фотоаппарата лучший автофокус и отличная обработка снимков. Также здесь установлены 26-мегапиксельная матрица APS-C, стабилизированный датчик изображения, есть возможность съёмки видео в 4К.

Полнокадровая модель для продвинутых любителей

Sony a7 III

Оценка: 5

Стоимость: 1 999,99 долларов (около 145 990 рублей в России)

Этот полнокадровый фотоаппарат начального уровня имеет множество функций. Устройство делает качественные снимки и способно снимать видео в 4 К. Скорость отслеживания объекта у камеры составляет 10 кадров в секунду.

Ретро-стиль и образы из фильмов

Fujifilm X-T30

Оценка: 4,5

Стоимость: 899,00 долларов (около 65 тысяч рублей в России)

Очень удобно у этой камеры расположены элементы управления. Помимо этого, из приятных особенностей фотоаппарат может похвастаться точностью и быстротой фокусировки, возможностью съёмки видео в 4К и разнообразием вариантов объективов.

Лучший в своей ценовой категории автофокус

Sony a6400

Оценка: 4,5

Стоимость: 898 долларов (около 80 тысяч рублей в России)

Эта камера понравится как любителям, так и совсем новичкам. Отлично обрабатывает снимки и может похвастаться неплохой скоростью съёмки.

Полнокадровый фотоаппарат с 4K и стабилизацией изображения

Panasonic Lumix DC-S5

Оценка: 4,5

Стоимость: 1 997,99 долларов (179 тысяч рублей в России)

Эта полнокадровая камера однозначно понравится тем, кто ищет модель начального либо среднего уровня. Из приятных бонусов - влаго- и пылезащита, два слота для SDXC, отличная система фокусировки DFD. Можно с неё снимать видео и в 4К 60 к/с.

65-кратный зум для съёмки семьи и путешествий

Canon PowerShot SX70 HS

Оценка: 4

Стоимость: 629,36 долларов (около 44 тысяч рублей)

Благодаря 65-кратному увеличению можно снимать объекты при разном фокусном расстоянии: от широкоугольного до телефото. Подойдёт тем, кто любит наблюдать за природой и её обитателями.

Прочный, водонепроницаемый и портативный фотоаппарат

Olympus Tough TG-6

Оценка: 4

Стоимость: 449 долларов (около 37 тысяч рублей в России)

Улучшенная камера для подводной съёмки. Позволит легко видеть и снимать происходящее благодаря устойчивой к ударам конструкции, возможности макросъёмки, яркому и чёткому дисплею. При этом видео получаются всё же не такие качественные, как с экшн-камер.

Объектив с резким зумом и выдвижной электронный видоискатель

Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII

Оценка: 4

Стоимость: 1 298 долларов (около 70 тысяч рублей)

По сравнению с RX100 VI у него более быстрый автофокус и лучшая стабилизация. Способен автоматически определять людей и домашних животных в кадре, снимает со скоростью 20 кадров в секунду с функцией отслеживания объекта.

Быстрая фокусировка и 20-мегапиксельные снимки

Canon EOS R6

Оценка: 4

Стоимость: 2 799 долларов (около 235 тысяч рублей)

Считается лучшей беззеркалкой от Canon. Обладает стабилизированным полнокадровым датчиком изображения, отличной системой автофокусировки. Но если вы ищете модель для съёмки видео, то лучше обратить внимание на другую камеру.

Лучшее для видеоблога

Sony ZV-E10

Оценка: 3,5

Стоимость: 698 долларов (58 тысяч рублей в России)