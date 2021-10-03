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Россиянам рассказали о зимнем режиме использования смартфона

News.ru
3 октября 2021

Режим использования гаджетов в осенне-зимний период должен отличаться от летнего: холодный воздух может привести к поломке устройства. Об особенностях эксплуатации электронных приборов в холодное время года в интервью радио Sputnik рассказал обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский.

Эксперт предупредил о риске холода для смартфона
Фото: ТАССТАСС

По словам Маляревского, любой гаджет рассчитан на определённый температурный режим. В этой связи осенью и зимой следует принимать определённые меры для защиты смартфона от минусовых температур. Самой чувствительной деталью в данном случае является батарея. На морозе она может неприятно удивить владельца.

Это сложная химия. Если батарея и не взорвется при выходе за границы рабочего диапазона температур, то, вполне возможно, её эффективная ёмкость заметно снизится, — заявил эксперт.

Также противопоказан смартфону и перегрев. Так, его нельзя оставлять рядом с нагревательным прибором. Это может привести к разогреванию гаджета примерно до 60 градусов: батарея может потечь и испортить всю электронику.

Эксперт рекомендовал в зимнее время года хранить смартфон во внутреннем кармане одежды, а также подробно ознакомиться с инструкцией и точно выяснить, в каких режимах гаджет может нормально работать.

Ранее эксперт назвал место, куда следует положить телефон на ночь.

Гаджеты,Наука и техника,Александр Маляревский,ИА Sputnik,
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