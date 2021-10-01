iPhone 13 доставляет проблемы водителям

"Обновил мой iPhone 11 до iOS 15, поехал в магазин без проблем с Carplay. Находясь там, я активировал свой новый iPhone 13 mini (и отключил iPhone 11), и теперь Carplay не работает. Попытка воспроизвести любую музыку приводит к сбою и прекращению работы", - пожаловался один из владельцев гаджета.