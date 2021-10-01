iPhone 13 доставляет проблемы водителям

Пользователи iPhone 13 пожаловались на сбой в работе сервиса CarPlay. Об этом сообщает портал MacRumors.
CarPlay - фирменная система Apple, которая позволяет пользоваться возможностями iPhone за рулем автомобиля. При воспроизведении музыки с помощью новейшей модели iPhone через различные сервисы, например, Apple Music или Spotify, в работе CarPlay возникает сбой.
При этом старые модели iPhone работают исправно.
"Обновил мой iPhone 11 до iOS 15, поехал в магазин без проблем с Carplay. Находясь там, я активировал свой новый iPhone 13 mini (и отключил iPhone 11), и теперь Carplay не работает. Попытка воспроизвести любую музыку приводит к сбою и прекращению работы", - пожаловался один из владельцев гаджета.
При этом ошибка возникает как при беспроводном, так и проводном подключении гаджета к мультимедийной системе автомобиля. Некоторые владельцы iPhone пришли к выводу, что проблема заключается в последней версии ОС iOS 15.
Как сообщил один пользователь, в службе техподдержки Apple известно о широко распространенной проблеме, и ее могут исправить в следующем обновлении iOS.
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