Новый iPhone 13 раскупили до начала продаж

На официальном сайте Apple в России закончились новые iPhone 13, при этом предзаказ телефонов стартовал менее 12 часов назад. Официально продажа телефонов в России стартует только 24 сентября.

При попытке сделать предзаказ нового iPhone 13 на официальном сайте Apple появляется предупреждение о том, что ожидаемый срок доставки — от 8 недель. Модель Pro Max можно будет приобрести не раньше середины октября. Официально предзаказ телефонов стартовал сегодня, однако пользователи пишут, что кнопка «Добавить в корзину» появилась на официальном сайте еще вчера, в 23:50 по московскому времени.