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Новый iPhone 13 раскупили до начала продаж

Ura.Ru
29 минут назад

На официальном сайте Apple в России закончились новые iPhone 13, при этом предзаказ телефонов стартовал менее 12 часов назад. Официально продажа телефонов в России стартует только 24 сентября.

Новый iPhone 13 раскупили до начала продаж
Фото: © Apple© Apple

При попытке сделать предзаказ нового iPhone 13 на официальном сайте Apple появляется предупреждение о том, что ожидаемый срок доставки — от 8 недель. Модель Pro Max можно будет приобрести не раньше середины октября. Официально предзаказ телефонов стартовал сегодня, однако пользователи пишут, что кнопка «Добавить в корзину» появилась на официальном сайте еще вчера, в 23:50 по московскому времени.

Презентация нового iPhone 13 прошла 14 сентября. Были представлены версии iPhone13 mini, iPhone 13 Pro 13 Pro Max. Модель iPhone 13 Pro впервые будет доступна с памятью в 1 терабайт. Также компания представила свой новый планшет iPad, отмечает RT.

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