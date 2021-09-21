Аналитик заявил о замене «чёлки» на «дырку» в экране в iPhone 2022 года

Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), аналитик, известный своими предсказаниями о продуктах Apple, выпустил материал о следующих смартфонах iPhone 14. По его словам, iPhone 14 Pro и Pro Max получат значительный редизайн: а именно «чёлка» для фронталки сменится «дыркой».

Кроме того, обе модели Pro будут оснащаться широкоугольной камерой разрешением 48 Мп. Напомним, серия iPhone 14 выйдет только во второй половине 2022 года. Поэтому ко всем предсказаниям сейчас стоит относиться с долей скепсиса.

Куо также сказал, что Apple не установит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев в iPhone 14. Эта технология придёт в айфоны в 2023 году.