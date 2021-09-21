Операторов обяжут блокировать телефоны заключенных

В России операторов связи обяжут в течение трех суток блокировать телефонные номера, которые могут использоваться заключенными, если соответствующее требование последует со стороны Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Минюст внес проект такого постановления в середине сентября, пишут "Известия".

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Как сообщает издание, данный документ - это продолжение закона, который был принят весной текущего года. Он направлен в том числе на борьбу с телефонными мошенниками.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий отключать от обслуживания сотовые номера, используемые заключенными в местах лишения свободы. В пояснительной записке к закону говорится, что осужденные используют телефонные номера для совершения преступлений и других противоправных действий.