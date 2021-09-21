В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Операторов связи в России обяжут блокировать телефоны заключенных

Газета.Ru
19 часов назад

В России операторов связи обяжут в течение трех суток блокировать телефонные номера, которые могут использоваться заключенными, если соответствующее требование последует со стороны Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Минюст внес проект такого постановления в середине сентября, пишут "Известия".

Операторов обяжут блокировать телефоны заключенных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает издание, данный документ - это продолжение закона, который был принят весной текущего года. Он направлен в том числе на борьбу с телефонными мошенниками.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий отключать от обслуживания сотовые номера, используемые заключенными в местах лишения свободы. В пояснительной записке к закону говорится, что осужденные используют телефонные номера для совершения преступлений и других противоправных действий.

Преступники также с помощью них могут координировать акции в колониях. Ранее стало известно, что Минюст разрешил арестантам в СИЗО звонить детям, не достигшим 14 лет.

Гаджеты,Наука и техника,Интернет,Телефонные мошенники,Телефонные мошенники,Владимир Путин,Минюст РФ,ФСИН,газета "Известия",
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители