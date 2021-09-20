Apple выпустила iOS 15

Apple выпустила публичные версии ОС для смартфонов, планшетов и умных часов. Об этом сообщается на сайте компании.

Релиз iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8 состоялся в один день. Чтобы обновить iPhone, iPad и Apple Watch, необходимо войти в настройки устройства и выбрать соответствующий пункт. В ходе обновления девайсы несколько раз перезапустятся.

Ранее Apple сообщила, что iOS 15 будет доступна на смартфонах, которые получили поддержку iOS 14. К ним относятся актуальные девайсы Apple и старые телефоны вроде iPhone 6s, 6s Plus и оригинального iPhone SE. Новая версия ОС получила обновленный дизайн, поддержку пространственного аудио, режим Focus для концентрации на работе, переделанную систему уведомлений.

Операционная система для планшетов отличается наличием многозадачности, виджетов и библиотеки приложений, FaceTime с функцией демонстрации экрана, обновленного браузера Safari. В watchOS 8 появилась возможность создавать циферблаты на основе портретов, приложение «Осознанность» для медитации и функция контроля качества сна.

Дата публичного релиза macOS Monterey, выход которой ожидается до конца года, не сообщается.