В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Apple откажется еще от одной детали при продаже iPhone 13

Lenta.ruиещё 1
54 минуты назад

Компания Apple решила отказаться от упаковочной пленки у коробки с iPhone 13. До этого компания избавилась еще от одной детали — перестала класть зарядку в коробку с устройством, сообщает Apple Insider.

Apple откажется еще от одной детали при продаже iPhone 13
Фото:  Reuters Reuters

Компания отказалась от использования пластиковой пленки при упаковке смартфонов новой линейки iPhone 13, объяснив эту инициативу заботой об экологии. Вместо этого на коробке будет только стикер-пломба, которую нужно будет потянуть и оторвать для доступа к содержимому.

На данный момент iPhone 13 еще не поступили в продажу, поставки ожидаются в пятницу, 24 сентября. Предзаказ на смартфоны Apple можно будет оформить с 17 сентября.

Ранее сообщалось, что публичный релиз iOS 15 состоится 20 сентября. Пользователи планшетов и умных часов бренда также смогут установить на свои устройства iPadOS 15 и watchOS 8 соответственно начиная с понедельника.

Анонс смартфонов серии iPhone 13 состоялся 14 сентября. Все девайсы серии оснащены процессором A15 Bionic, однако версии чипа для Pro-версий мощнее версий для базовых моделей iPhone 13 и 13 mini, сообщается на сайте Apple.

Гаджеты,В мире,Apple,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители