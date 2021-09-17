Apple искусственно ухудшила качество записи видео в младших версиях iPhone 13 Pro

На презентации 14 сентября были представлены новые продукты Apple. iPhone 13, как и ожидалось, представили во всех модификациях. Но оказалось, что у младших версий, на 128 ГБ встроенной памяти, нет важных функций для любителей снимать видео.

Как пишет издание ZDnet, на презентации не было сказано о том, что в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max младших версий нет функции записи видео 4K в формате ProRes. Как отмечается, именно эта функция отличает iPhone 13 Pro и 13 Pro Max от «обычных», базовых, модификаций. ProRes позволяет записывать видео разрешением 4K без сжатия для последующего редактирования в программе Final Cut Pro. Причём, по словам журналистов, это также одно из немногих отличий новой линейки от предыдущих.