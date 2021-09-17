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Apple искусственно ухудшила качество записи видео в младших версиях iPhone 13 Pro

Ferra.ruиещё 3
20 часов назад

Apple искусственно ухудшила качество записи видео в младших версиях iPhone 13 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На презентации 14 сентября были представлены новые продукты Apple. iPhone 13, как и ожидалось, представили во всех модификациях. Но оказалось, что у младших версий, на 128 ГБ встроенной памяти, нет важных функций для любителей снимать видео.

Как пишет издание ZDnet, на презентации не было сказано о том, что в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max младших версий нет функции записи видео 4K в формате ProRes. Как отмечается, именно эта функция отличает iPhone 13 Pro и 13 Pro Max от «обычных», базовых, модификаций. ProRes позволяет записывать видео разрешением 4K без сжатия для последующего редактирования в программе Final Cut Pro. Причём, по словам журналистов, это также одно из немногих отличий новой линейки от предыдущих.

В итоге, чтобы получить эту функцию, необходимо купить iPhone 13 Pro и 13 Pro Max в комплектации от 256 ГБ встроенной памяти. Издание отмечает, что причины, по которым производитель это сделал, вероятно, заключаются в желании продавать более дорогие модели. Возможно, ещё и потому, что для адекватной работы с видео, которые получаются в результате записи в формате ProRes, не хватит постоянной памяти младших версий, даже 128 ГБ.

Гаджеты,Apple,
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