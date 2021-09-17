Apple отключила у россиян одну из функций в смартфонах

Американская корпорация Apple по предварительным данным отключила на территории России функцию «Частный узел» (iCloud Private Relay) на всех устройствах, сообщает TJ.

Фото: Reuters Reuters

Эта система позволяет скрыть IP-адрес от всех, включая мобильного оператора и саму Apple. Как отмечают в компании, одна из главных задач механизма — защита от рекламного отслеживания.

О проблеме стало известно от российских владельцев смартфонов. Как показала проверка, «частный узел» через некоторое время работы отключается и присылает уведомление, что не доступен в России. Среди причин называются «действующие ограничения местного законодательства».

Также iCloud Private Relay перестал работать в Белоруссии, Казахстане, Туркменистане, Китае, Египте, Колумбии, в Саудовской Аравии, Уганде, на Филиппинах и в ЮАР.

Как сообщалось, Apple показала модели iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, а на днях акции компании упали в цене на 1,4%. Эксперты считают, что это связано с ожиданиями от продуктовой презентации Apple — бумаги предсказуемо поднимаются в цене перед ней и опускаются после.