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Apple отключила у россиян одну из функций в смартфонах

Елена Прошина
12 минут назад

Американская корпорация Apple по предварительным данным отключила на территории России функцию «Частный узел» (iCloud Private Relay) на всех устройствах, сообщает TJ.

Apple отключила у россиян одну из функций в смартфонах
Фото: ReutersReuters

Эта система позволяет скрыть IP-адрес от всех, включая мобильного оператора и саму Apple. Как отмечают в компании, одна из главных задач механизма — защита от рекламного отслеживания.

О проблеме стало известно от российских владельцев смартфонов. Как показала проверка, «частный узел» через некоторое время работы отключается и присылает уведомление, что не доступен в России. Среди причин называются «действующие ограничения местного законодательства».

Также iCloud Private Relay перестал работать в Белоруссии, Казахстане, Туркменистане, Китае, Египте, Колумбии, в Саудовской Аравии, Уганде, на Филиппинах и в ЮАР.

Как сообщалось, Apple показала модели iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, а на днях акции компании упали в цене на 1,4%. Эксперты считают, что это связано с ожиданиями от продуктовой презентации Apple — бумаги предсказуемо поднимаются в цене перед ней и опускаются после.

Также падение объясняется недавним судом, по решению которого Apple не может навязывать разработчикам свои платёжные решения.

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