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Apple обвинили в плагиате клавиатуры

Газета.Ru
1 час назад

На презентации своих новых продуктов Apple упомянула о полноценной клавиатуре для Apple Watch, которая является точной копией удаленного в прошлом месяце из App Store приложения FlickType. Об этом в Twitter сообщил разработчик FlickType Коста Элефтериу.

Apple обвинили в плагиате клавиатуры
Фото: AppleApple

«Теперь мы все поняли, увидимся в суде, Apple», — написал Элефтериу в ответ на сообщение пользователя о том, что компания из Купертино скопировала его клавиатуру.

Элефтериу рассказал о попытках Apple выкупить технологию, однако он отказался, после чего у него начались проблемы с приложением.

По его словам, сначала купертиновцы начали отклонять обновления ПО, требуя полный доступ к системе. Затем Apple удалила приложение из своего магазина, объясняя это невозможностью использовать клавиатуру на умных часах.

Теперь Элефтериу хочет подать на Apple в суд за копирование технологии и недобросовестную конкуренцию.

Гаджеты,Наука и техника,Apple,
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