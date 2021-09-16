Apple обвинили в плагиате клавиатуры

На презентации своих новых продуктов Apple упомянула о полноценной клавиатуре для Apple Watch, которая является точной копией удаленного в прошлом месяце из App Store приложения FlickType. Об этом в Twitter сообщил разработчик FlickType Коста Элефтериу.

Фото: Apple Apple

«Теперь мы все поняли, увидимся в суде, Apple», — написал Элефтериу в ответ на сообщение пользователя о том, что компания из Купертино скопировала его клавиатуру.

Элефтериу рассказал о попытках Apple выкупить технологию, однако он отказался, после чего у него начались проблемы с приложением.

По его словам, сначала купертиновцы начали отклонять обновления ПО, требуя полный доступ к системе. Затем Apple удалила приложение из своего магазина, объясняя это невозможностью использовать клавиатуру на умных часах.