Акции Apple подешевели после презентации iPhone 13

Как стало известно, акции Apple упали в цене на 1,4%. Эксперты считают, что это связано с ожиданиями от продуктовой презентации Apple – акции предсказуемо поднимаются в цене перед ней и опускаются после.

Как отмечает источник, эксперты не видят в падении акций Apple ничего удивительного – перед презентацией акции компании стабильно растут в цене, а в день мероприятия начинают снижаться. Так происходит потому, что в преддверии презентации уже есть сформированное позитивное ожидание от мероприятия и соответствующий ажиотаж, который ослабевает со временем. Как отмечают многие эксперты, на момент снижения акций в них уже учтена хорошая цена.