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Акции Apple подешевели после презентации iPhone 13

Ferra.ruиещё 1
37 минут назад

Как стало известно, акции Apple упали в цене на 1,4%. Эксперты считают, что это связано с ожиданиями от продуктовой презентации Apple – акции предсказуемо поднимаются в цене перед ней и опускаются после.

Акции Apple подешевели после презентации iPhone 13
Фото: EPAEPA

Как отмечает источник, эксперты не видят в падении акций Apple ничего удивительного – перед презентацией акции компании стабильно растут в цене, а в день мероприятия начинают снижаться. Так происходит потому, что в преддверии презентации уже есть сформированное позитивное ожидание от мероприятия и соответствующий ажиотаж, который ослабевает со временем. Как отмечают многие эксперты, на момент снижения акций в них уже учтена хорошая цена.

Но всё же у этого падения есть дополнительная причина. Акции Apple при всей предсказуемости динамики, всё же упали достаточно сильно – с пятницы 3,31%. Это объясняется недавним судом, по решению которого Apple не может навязывать разработчикам свои платёжные решения. Эксперты отмечают, что это может сказаться на выручке компании.
Гаджеты,Наука и техника,Apple,
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