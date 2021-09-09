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В СберБанк Онлайн теперь можно оплачивать услуги операторов мобильной связи Азербайджана

SberPress
6 часов назад

СберБанк подключил к своей платёжной системе ведущих операторов мобильной связи Азербайджана — AzerCell, BakCell и Nar Mobile. Пополнить счёт телефона, в том числе за родных и близких, можно как в СберБанк Онлайн, так и в устройствах самообслуживания. Все операции проводятся без комиссии.

В СберБанк Онлайн сегодня удобно оплачивать услуги крупнейших сотовых операторов пяти стран СНГ: Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана. Причём сервисом активно пользуются не только граждане этих государств, приезжая в Россию, но и россияне, чьи родственники и знакомые проживают за рубежом. Теперь пополнить счёт телефона можно из любой точки мира и практически мгновенно: не нужно ни переводить деньги на другие счета, ни посещать офис банка. А главное — всё это без комиссии.

Леонид Шныр

Директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка

Гаджеты,Сбербанк России,Азербайджан,
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