В приглашении на презентацию iPhone нашли "пасхалку"

На официальном сайте Apple в специальном разделе, посвященном грядущей осенней презентации, пользователи обнаружили «пасхалку», или скрытое послание, сообщает Mashable. Для ее просмотра в дополненной реальности понадобится iPhone или iPad.

Фото: Apple Apple

Необходимо открыть страницу Apple с информацией о презентации и коснуться логотипа компании, после чего на экране гаджета откроется AR-версия сайта. При этом логотип станет окном в другую реальность: надкушенное яблоко станет прозрачным, а его фоном выступит то, что увидит камера устройства. Лого «переместит» пользователя на ночной пляж, где он сможет увидеть дату презентации — 14 сентября 2021 года.