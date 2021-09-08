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В приглашении на презентацию iPhone нашли "пасхалку"

Газета.Ru
20 минут назад

На официальном сайте Apple в специальном разделе, посвященном грядущей осенней презентации, пользователи обнаружили «пасхалку», или скрытое послание, сообщает Mashable. Для ее просмотра в дополненной реальности понадобится iPhone или iPad.

В приглашении на презентацию iPhone нашли «пасхалку»
Фото: AppleApple

Необходимо открыть страницу Apple с информацией о презентации и коснуться логотипа компании, после чего на экране гаджета откроется AR-версия сайта. При этом логотип станет окном в другую реальность: надкушенное яблоко станет прозрачным, а его фоном выступит то, что увидит камера устройства. Лого «переместит» пользователя на ночной пляж, где он сможет увидеть дату презентации — 14 сентября 2021 года.

Apple уже использовала «пасхалки» в анонсах своих мероприятий. В прошлом году на странице с анонсом презентации iPhone 12 нажатие баннера запускало дополненную реальность. В ней появлялась интерактивная анимация с разноцветными кругами, в центре которых отображалась дата мероприятия.

Гаджеты,Наука и техника,Apple,
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