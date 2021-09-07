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СберЛизинг предлагает технику Caterpillar на эксклюзивных условиях

Сбербанк Лизинг
7 сентября 2021

АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Восточная Техника» договорились об эксклюзивных условиях предоставления в лизинг продукции известного бренда Caterpillar. СберЛизинг на данный момент является единственным партнером компании, которому предоставляются максимальные скидки.

СберЛизинг предлагает технику Caterpillar на эксклюзивных условиях
Фото: Сбербанк ЛизингСбербанк Лизинг

Скидки распространяются на следующие позиции каталога и в ряде случаев превышают один миллион рублей:

Экскаватор CAT 349 Гусеничный асфальтоукладчик CAT AP655F Асфальтовый каток CAT CB7 Асфальтовый каток CAT CB10 Дорожная фреза CAT PM312

Американская компания Caterpillar является мировым лидером в производстве строительного и горного оборудования, двигателей, работающих на природном газе и дизельном топливе, а также промышленных турбин и локомотивов. В России работают два сборочных завода компании, которые выпускают несколько моделей самосвалов и экскаваторов, а также комплектующие для широкой номенклатуры производимой техники, в том числе и на экспорт для европейских предприятий по сборке.

Зона сервисного обслуживания техники Caterpillar распространяется на всю Восточную и Западную Сибирь, Республику Саха (Якутию) и север Дальнего Востока: Камчатку, Чукотку и Магаданскую область.

Количество оборудования ограничено.

Ольга Кириллова, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг»: «СберЛизинг занимает прочные лидирующие позиции в лизинге строительной и дорожной техники, что нашло подтверждение в недавнем рэнкинге компаний отрасли по итогам первых шести месяцев этого года, подготовленном «Эксперт РА» — СберЛизинг занял в этом сегменте первое место. Наши успехи обусловлены рядом факторов, в числе которых выгодные условия предоставления, в том числе за счет повышенных скидок от производителей и сервисной составляющей. Любая сделка при желании клиента может быть оформлена дистанционно».

Гаджеты,Восточная техника,Caterpillar,Сбербанк Лизинг,
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