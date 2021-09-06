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Количество новых Apple Watch будет ограничено

Газета.Ru
2 часа назад

Аналитик Bloomberg Марк Гурман считает, что вместе с iPhone 13 на сентябрьской презентации также будут представлена новая модель Apple Watch, однако из-за проблем с производством их количество будет ограничено.

Количество новых Apple Watch будет ограничено
Фото: Wilson/TwitterWilson/Twitter

Ранее Гурман допускал сценарий, при котором анонс смарт-часов будет отложен на неопределенный срок, но теперь утверждает, что Apple Watch Series 7 все же покажут в ходе сентябрьского мероприятия, отправив в магазины лишь ограниченную партию.

Ожидается, что Apple Watch Series 7 получат «плоский» дизайн в стиле последних моделей iPhone и будут доступны в размерах 41 мм и 45 мм. Вероятнее всего, изменения коснутся только внешнего вида устройства, а не его функций. Ранее Гурман сообщал, что в этом году купертиновцы не рассматривают внедрение в часы датчика измерения артериального давления.

Ранее сообщалось, что в Apple Watch образца 2022 года может быть внедрен сенсор для наблюдения за пользователями.

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