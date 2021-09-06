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Разработанный японцами бадминтон для слабовидящих показали на видео

Александр Кузьмин
6 сентября 2021

Студенты из Японии разработали бадминтон для слабовидящих, в котором используют ракетки без сеток и квадрокоптер. Видео появилось в телеграм канале «Лента добра».

На кадрах видно, как к молодому человеку подлетает квадрокоптер. Парень запускает его дальше от себя в помощью ракетки с большим диаметром, пропуская дрон через отверстие. Скорость его полета можно регулировать. Ракетка умеет определять четыре удара и три направления: прямо, влево и вправо. Разработчики уверены, что в будущем устройство будут использовать на соревнованиях.

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